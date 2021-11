Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Karol G chute pendant un concert 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 72061 Karma: 34585





Reggaeton Star Karol G Falls Down Stairs During Miami Concert Karol G chute en descendant des marches pendant un concert à MiamiReggaeton Star Karol G Falls Down Stairs During Miami Concert Instagram

Contribution le : Aujourd'hui 08:25:29

Kratos2077 Re: Karol G chute pendant un concert 1 #2

Je suis accro Inscrit: 13/01 00:13:01 Post(s): 515 Karma: 176 Ça va elle continue de chanter pendant la chute.

Une super pro ! Surtout à 100 balles la place

Contribution le : Aujourd'hui 08:34:23

alfosynchro Re: Karol G chute pendant un concert 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9726 Karma: 4315 @Kratos2077

J'avais lu : "ça va, elle continue le chantier pendant la chute" , oups !

Contribution le : Aujourd'hui 09:19:51