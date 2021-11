Options du sujet Imprimer le sujet

ablator Pourquoi ranger ses livres a l'envers sur l'étagère... 2 #1

Sur TikTok, maisie_matilda peint la tranche de ses livres.

Elle réalise ici une vue de Poudlard sur la tranche des 7 tomes du coffret de l'intégrale de Harry Potter.

On regrettera l'utilisation de simple serre-joints au lieu de Serdaigle.









trachsel Re: Pourquoi ranger ses livres a l'envers sur l'étagère...



ablator a écrit:



On regrettera l'utilisation de simple serre-joints au lieu de Serdaigle.











Pourquoi cette musique ultra dramatique ? :lol



Fabiolo Re: Pourquoi ranger ses livres a l'envers sur l'étagère...

Elle a du talent et c'est joli, par contre une fois peint, je pense qu'il n'y a pas intérêt à trop relire les livres, j'imagine que ça doit vite se dégrader.



-Flo- Re: Pourquoi ranger ses livres a l'envers sur l'étagère...

Je m'attendais à ce que la peinture pénètre sur plusieurs millimètres à l'intérieur des pages, mais je suis surpris de voir quand elle ouvre le livre que rien n'a pénétré.

