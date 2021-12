Je masterise ! Inscrit: 21/12/2006 13:13 Post(s): 2303 Karma: 4950







Intéressant : Boire de l’alcool en petite quantité, c’est bon pour la santé ? - 28 Minutes - ARTE



Ah ! Et j'aime assez ce commentaire Youtube :



Citation : On parle beaucoup du nombre de vies perdues à cause de l'alcool... Mais combien de vies créés grâce à l'alcool ?



Auquel on peut préférer cette citation d'Hemingway :



Citation : Un homme intelligent est parfois forcé de boire pour pouvoir passer du temps parmi les imbéciles





Contribution le : Aujourd'hui 13:52:44