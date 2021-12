Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Cadeau haut en couleur 1 #1

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 1822 Karma: 2027



Un jeune garçon reçoit en cadeau une paire de lunettes lui permettant de voir les couleurs

Contribution le : Aujourd'hui 14:43:42