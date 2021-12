Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Une étincelle tombe sur une chaise de camping #1

Webhamster Une étincelle tombe sur une chaise de camping qui prend feu





Sparkler Fun Ends in Surprise Chair Fire || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 08:29:49

PurLio #2

Vu tout le matériel dans le garage, ça doit être une chaise de pêcheur.

Contribution le : Aujourd'hui 08:35:57

gazeleau #3

La fille préfère vide les verres des autres pour éteindre le feu plutôt que le sien.

Soit elle est égoïste, soit elle sait que ce qu'elle boit est trop 'corsé' et que ce n'est pas la peine d'attiser le feu ^^

Contribution le : Aujourd'hui 08:50:21