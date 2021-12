Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un pickup tracte une bouteille de gaz sur l'autoroute

Webhamster
Un pickup tracte une bouteille de gaz sur l'autoroute à Buffalo Grove, Illinois, USA





Truck Driving on Interstate Dragging a Propane Tank || ViralHog

Aujourd'hui 09:47:53

Variel Re: Un pickup tracte une bouteille de gaz sur l'autoroute

Inscrit: 08/01/2009

Comme ça il ne risque rien.

C'est la plus élémentaire mesure de sécurité.

Arrêtez de vous moquer : lui sait bien que c'est dangereux de transporter du gaz, du coup il ne laisse pas la bouteille dans son pickup.Comme ça il ne risque rien.C'est la plus élémentaire mesure de sécurité.

Aujourd'hui 11:13:06