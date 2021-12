Quel PC gaming?

Je masterise ! Inscrit: 10/11/2009 22:55 Post(s): 4296 Karma: 103





J'ai acheté mon premier PC gaming il y'a maintenant 10 ans, pc que j'ai recyclé et qui me sert maintenant a mon boulot.

C'est donc l'occasion d'en acheter un tout beau tout neuf qui sent bon l'usine.



Je suis une quequette notoire en hardware, donc je zieute les PC sur materiel.net dans les 1500 euros.

J'en vois plusieurs dans la même fourchette, mais je serai bien incapable de savoir si y'en a un qui se détache du lot.



https://www.materiel.net/produit/202110260030.html

https://www.materiel.net/produit/202110270018.html

https://www.materiel.net/produit/202111250074.html

https://www.materiel.net/produit/202110270032.html



qu'en pensez vous?



Contribution le : Aujourd'hui 13:25:32