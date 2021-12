Options du sujet Imprimer le sujet

Catful1117 Découverte d'un monolythe à Taiwan 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: Hier 18:06:23 Post(s): 1

Avec mon mari nous avons découvert une sculture étrange, nous pensons a un monolythe.

Le monolythe est situé sur la côte est de taipei (la capitale).





Nous avons pris de belles photos pour immortaliser cette oeuvre insolite









Bonjour,Avec mon mari nous avons découvert une sculture étrange, nous pensons a un monolythe.Le monolythe est situé sur la côte est de taipei (la capitale).Nous avons pris de belles photos pour immortaliser cette oeuvre insolite

Contribution le : Hier 18:15:58