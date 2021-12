Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un chauffeur de camion roule avec une voiture sous sa remorque 2 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 72102 Karma: 34641 Un chauffeur de camion roule avec une voiture sous sa remorque





Video Shows Semi-Truck Dragging Car Down Illinois Highway

Contribution le : Aujourd'hui 19:04:58

alfosynchro Re: Un chauffeur de camion roule avec une voiture sous sa remorque 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9745 Karma: 4326 Ce n'est pas rare de voir ce genre de vidéo avec une voiture sous les côtés soit devant la cabine d'un camion qui continue comme si de rien n'était. Je ne comprends pas l'intérêt de ne pas s'arrêter.

Contribution le : Aujourd'hui 20:28:34