THSSS Un homme sait voler 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1252 Karma: 2578 M : "Je ne sais peut-être pas faire de ski... Mais ce que je sais faire, c'est voler !"



Homme saute fenêtre tombe



C'est vrai qu'il était en l'air une fraction de seconde...

C'est surtout l'atterrissage qui laisse à désirer...

Contribution le : Aujourd'hui 20:00:31

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 3589 Karma: 1257 Quand la neige n'est pas fraiche c'est toujours un peu rêche.

Contribution le : Aujourd'hui 20:16:50