Dansez le Chalançon...

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 7640 Karma: 3287

J'ai tenus plus de 20s pour écouter le refrain dans un premier temps et ensuite un peut plus parceque quand on est au bord du trou au bout d'un moment on tombe dedans .

Contribution le : Aujourd'hui 13:48:07