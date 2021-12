Franchissement [Fail] + Se verser un verre [Win?]

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5031 Karma: 4095



@JCM77 a écrit:

2) Tout est adapté à l'apprentissage : le poids de la bouteille et la taille du verre...

+1



Mais elle a quand même appris.



@JCM77 C'était pour recommencer et faire mieux. Et puis ça dépend de ce qu'Elle, elle veut apprendre ^^ Citation :+1Mais elle a quand même appris.C'était pour recommencer et faire mieux. Et puis ça dépend de ce qu'Elle, elle veut apprendre ^^

Contribution le : Aujourd'hui 19:40:53