THSSS Souhaiter un bon voyage à un voleur 2 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1258 Karma: 2590 Les habitants d'un quartier colombien salue le départ d'un voleur à leur façon



! VIOLENCE !



police agression moto fuite chien cigarette

Contribution le : Aujourd'hui 11:07:51

Kilroy1 Re: Souhaiter un bon voyage à un voleur 0 #2

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 16257 Karma: 14790 Ça devait être une sacrée saloperie pour se faire rosser comme ça !

Contribution le : Aujourd'hui 11:22:45