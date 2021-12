Faire la conversation à un loup + Une perruche accompagne le pianiste

Options du sujet Imprimer le sujet

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1263 Karma: 2596 Un homme demande à un loup comment il va... de très très près...

M'est d'avis qu'il va se faire bouffer tout cru !!!



loup grogne homme





Piano à quatre "mains" avec une perruche



Contribution le : Aujourd'hui 13:45:45