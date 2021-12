Clip musical sous forme de jeu vidéo

Options du sujet Imprimer le sujet

Je vous propose cet article pour vous faire découvrir le nouveau clip interactif de mon frère PIOLI !!



Étant auteur-compositeur et grand fan de jeux vidéo, il s'est lancé le défi de créer un clip sous forme de jeu de rythme pour la sortie de son nouveau titre "Pixels".



Il s’agit d’un " clip interactif ", réalisé en grande partie lors du confinement, qui rend hommage aux jeux de notre enfance.



Voici le lien pour jouer :



J’espère que cela vous plaira !



N’ hésitez pas à partager votre score, mon frère organise régulièrement des concours afin de vous faire gagner son album et d'autres Goodies !!



Merci à vous



Cordialement



