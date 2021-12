Options du sujet Imprimer le sujet

logomoca Éruption du mont Semeru en indonesie 1 #1

Je suis accro Inscrit: 16/09/2006 10:20 Post(s): 1097 Karma: 1093 Aujourd'hui, 4 décembre 2021, le mont Semeru qui est en fait un volcan est rentré en éruption, dégageant ainsi un nuage de poussière qui a envahis la ville entière à l'est de Java en Indonésie





Contribution le : Aujourd'hui 15:38:51

alfosynchro Re: Éruption du mont Semeru en indonesie 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9755 Karma: 4329 Ça doit être presque traumatisant pour un gosse de devoir fuir cette montagne de fumée !

Contribution le : Aujourd'hui 16:00:40

Fabiolo Re: Éruption du mont Semeru en indonesie 0 #3

Je suis accro Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 1426 Karma: 825 Enfin , à priori c'est pas juste de la fumée, ça a l'air d'être un nuage pyroclastique.



Ce sera encore plus traumatisant d'être pris dedans que de le fuir.

Contribution le : Aujourd'hui 16:04:26