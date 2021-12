Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Accidents en série sur une autoroute 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45024 Karma: 22342 Un accident sur une autoroute à Los Angeles provoque une série de suraccidents. Deux personnes ont été transportées à l'hôpital.





*CAUGHT ON CAMERA* Horrific Multi-Car Freeway Wreck (RAW FOOTAGE) | Los Angeles

Contribution le : Aujourd'hui 22:13:46