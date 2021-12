Un apprenti charpentier a mal compris la consigne

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13370 Karma: 8170

« Ne tape pas avec le marteau directement sur la planche, sinon tu vas l’abîmer ! Tape sur un autre morceau que tu mets devant la planche, ça sera lui qui prendra les coups et la force du marteau sera quand même transférée à la planche. Ok ?

- Ok ! »





Contribution le : Aujourd'hui 00:41:02