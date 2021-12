Options du sujet Imprimer le sujet

Earthshaker La vraie histoire des dinosaures 1 #1

Je m'installe Inscrit: 09/01/2017 20:56 Post(s): 102 Karma: 228

Dinosaurs: The True Story │Award Winning 3D Animated Short



L’origine de ce court métrage d'animation 3D vient de l’envie de la promo 2020 de l’axe Animation 3D de réaliser un vrai film 3D pour leur projet de fin d’étude, dans la veine des courts métrages Disney et Pixar.

Contribution le : Aujourd'hui 09:48:26

Ubbos Re: La vraie histoire des dinosaures 0 #2

Je suis accro Inscrit: 11/12/2015 23:22 Post(s): 1299 Karma: 914 Hum la flemme de chercher mais c'est un DJP ça

Contribution le : Aujourd'hui 09:53:07