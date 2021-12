Match truqué ? But très suspect dans le championnat colombien (foot).

J'aime glander ici Inscrit: 23/08/2015 20:17 Post(s): 5524 Karma: 3188



Le club était mené 1-0 jusqu'au arrêts de jeu mais a réussi l'exploit de renverser le sens du match dans les arrêts de jeu avec deux buts, notamment le deuxième, qui sont très très louches (regardez l'attitude des joueurs de l'équipe noire).

Suffisant pour que le syndicat des joueurs demande qu'une enquête soit ouverte d'autant plus que ce résultat permet à Magdalena de monter en première division au détriment de son rival Fortaleza.



Malheureusement, les officiels ont simplement indiqué que ce résultats de 1-2 arraché au bout du temps réglementaire montre que tout est possible dans le football...







Ronald Peña - The level of match fixing in Colombia is sad, but this is hilariously sad. Could they have not been more obvious about it? This goal clinched Unión Magdalena promotion to the Colombia first division. Unserious federation. Dans la dernière journée du championnat de football colombien de deuxième division, la victoire suspecte de l'Union Magdalena interroge.Le club était mené 1-0 jusqu'au arrêts de jeu mais a réussi l'exploit de renverser le sens du match dans les arrêts de jeu avec deux buts, notamment le deuxième, qui sont très très louches (regardez l'attitude des joueurs de l'équipe noire).Suffisant pour que le syndicat des joueurs demande qu'une enquête soit ouverte d'autant plus que ce résultat permet à Magdalena de monter en première division au détriment de son rival Fortaleza.Malheureusement, les officiels ont simplement indiqué que ce résultats de 1-2 arraché au bout du temps réglementaire montre que tout est possible dans le football...Ronald Peña - The level of match fixing in Colombia is sad, but this is hilariously sad. Could they have not been more obvious about it?This goal clinched Unión Magdalena promotion to the Colombia first division. Unserious federation.

Contribution le : Aujourd'hui 11:34:34