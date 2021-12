Train vs voiture + Ouvriers vs mur

Options du sujet Imprimer le sujet

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1268 Karma: 2618 J'ai récupéré la voiture chef...

Euh... Elle n'était pas à la même place et...

Elle a 1 ou 2 toutes petites bosses chef...

Je ne comprends pas ce qu'il c'est passé chef ? :S



train voiture trop près de la voie de chemin de fer accident





Euh chef?

Oui c'est encore moi...

Vous m'avez dit qu'il fallait mettre quoi entre chaque parpaings hier?

...

Ah oui, du mortier !!!!

...

Pourquoi? nan nan rien...

Chef, je serai un peu en retard ce soir chef... :S



