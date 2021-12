Le premier meeting de Zemmour tourne a la bagarre generale.

Je suis accro Inscrit: 01/12/2009 21:28 Post(s): 536 Karma: 194

@Jinroh ça n’a surtout rien à faire dans CdL surtout lorsqu'il s'agit de débordements/agressions dans un meeting politique dans une campagne présidentielle en cours.



Il y a d'autres sites pour cela et au pire, la vidéo aurait pu être créée dans la section du bar.



Bref rien d'insolite ni de marrant en voyant cette vidéo dans la CdL mise à part créer des tensions entre les pro et anti-zemmour sur ce site.



Bref je persiste et signe, on s'en fout de la politique d'autant plus lorsqu'il s'agit de la politique d'un pays francophone. (Car oui Koreus, ce n'est pas nécessairement que des Français.)

Contribution le : Aujourd'hui 21:01:32