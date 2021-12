Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Un sapin version Wish 2 #1

Olyer



Quand tu achètes en te fiant au carton d'emballage Quand tu achètes en te fiant au carton d'emballage



gazeleau Re: Un sapin version Wish

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5037 Karma: 4105 C'est pour qu'il y ait assez de place pour les décos



alfosynchro Re: Un sapin version Wish

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9769 Karma: 4340 Ça doit être écrit quelque part sur l'emballage : "photo non contractuelle " c'est comme chez McDo...

