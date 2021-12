"check" électrique (fist bump)

Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund

Des élèves font un "check" électrique :



Meph974

Du coup le courant passe par le coeur, c'est pas forcément bon non?



Ustost



Du coup le courant passe par le coeur, c'est pas forcément bon non?

Faut-il encore en avoir un ?









Skwatek

Cette expérience un lundi matin dès le premier cours après un week-end de festoyance, ça doit bien remettre les pendules à l'heure !

