Options du sujet Imprimer le sujet

vivaberthaga Le journalisme aujourd'hui 0 #1

Je suis accro Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 1902 Karma: 1898

LE SUCCÈS DE ZEMMOUR ET MACRON, C'EST L'ÉCHEC DU JOURNALISME

Contribution le : Aujourd'hui 22:06:11