[HOCKEY SUR GLACE] Quart de finale de la CHL

Vous le savez surement mais je suis rugbyman, donc aimant les sports collectifs de contact je ne pouvais qu'aimer le hockey sur glace et j'assiste à de nombreux matchs des Dragons de Rouen (c'est comme ça qu'on les appelle). Et amis Koreusiens, j'ai l'honneur de vous annoncer que Les Dragons sont pour la première fois de l’histoire du hockey français en 1/4 de finale de la Champions Hockey League (c'est comme la ligue des Champions en foot). C'est assez exceptionnelle car le hockey français ne fait pas parti de l'élite mondial et encore moins les clubs français. Pour vous donnez une idée, il y a à peine 5 ans, aucun club français était invité dans cette compétition. Aujourd'hui, c'est simplement le premier de la Ligue Magnus qui a l'immense privilège d'y participer, alors que que pas moins de 4/5 clubs finlandais, suèdois, norvégiens, etc. sont invités. Bref, vous l'avez compris, c'est assez incroyable... Rouen est en 1/4 de finale...



Face à eux se dresse le club finlandais de Tappara Tampere. Un club qui est au hockey finlandais ce que les Canadiens de Montréal sont au hockey canadien…Tout simplement un monument…

Situé dans le sud-ouest de la Finlande, Tampere est une ville d'environ 230 000 habitants soit la seconde agglomération du pays après Helsinki (et pour info, il fait -15° en pleine journée actuellement). Comme partout en Finlande le hockey sur glace y est une religion : plus de 75000 licenciés vs un peu plus de 20000 en France (5.5 M d'hab. en Finlande contre 70 M en France). La ville de Tampere héberge ainsi tout naturellement deux clubs (Ilves et Tappara) qui évoluent dans l’élite finlandaise : la SM-Liiga. Championnat faisant parti du top 3 à l’échelle européene. Avec 17 championnats remportés dont 3 avec TBK, Tappara est le club le plus titré du hockey finlandais (1953, 1954, 1955, 1959, 1961, 1964, 1975, 1977, 1979, 1982, 1984, 1986, 1987, 1988, 2003, 2016 et 2017). Tappara n’a également jamais raté une édition de la Champions Hockey League depuis sa création et y a d’ailleurs toujours atteint les playoffs.



Le quart de finale se joue en match aller/retour et le match aller c'est...

ce soir à 18h heure française (match retour mar. 14 déc. à 19h30 à Rouen)



Plusieurs bars de la ville vont diffuser le match et si jamais vous souhaitez le mater chez vous, c'est possible directement sur la plateforme Fanseat



Jaune et noir sont nos couleurs, Rouennais est notre cœur!!!!

