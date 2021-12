Portrait vidéo, très positif, sur un religieux "Hare Krishna"

Je m'installe Inscrit: 31/12/2011 18:17 Post(s): 184 Karma: 61





Ayant eu des retours très positifs et très sympas lors de mon dernier passage ici, je me permets à nouveau de partager une de mes réalisations, en espérant que le sujet de ce portrait plaira à quelques uns d'entre vous.



Voici donc mon 19ème portrait, rempli d'ondes positives.



Achot Achot, d'origine arménienne, est arrivé à Paris en 1993.

Artiste peintre, professeur et pédagogue,

il enseigne depuis plus de 30 ans la pratique de conscience de Krishna.

A travers des conférences, l'exercice du kirtan , peinture spirituel, il trouve une réelle félicité de vie, saine et végétarienne.





PORTRAIT #19: Achot Achot, un artiste transcendantaliste-vayshnava de Paris (www.videaste.eu)



Merci à vous , Peace and Love



Barbier Cédric

https://www.videaste.eu Bonjour à vous les Koreusiens !Ayant eu des retours très positifs et très sympas lors de mon dernier passage ici, je me permets à nouveau de partager une de mes réalisations, en espérant que le sujet de ce portrait plaira à quelques uns d'entre vous.Voici donc mon 19ème portrait, rempli d'ondes positives.Achot Achot, d'origine arménienne, est arrivé à Paris en 1993.Artiste peintre, professeur et pédagogue,il enseigne depuis plus de 30 ans la pratique de conscience de Krishna.A travers des conférences, l'exercice du kirtan , peinture spirituel, il trouve une réelle félicité de vie, saine et végétarienne.PORTRAIT #19: Achot Achot, un artiste transcendantaliste-vayshnava de Paris (www.videaste.eu)Merci à vous , Peace and LoveBarbier Cédric

Contribution le : Aujourd'hui 13:54:17