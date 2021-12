Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45033 Karma: 22363 Une valise se balade sur le tarmac de l'aéroport international de Dallas-Fort Worth au Texas.





Runaway Luggage Rolls Across Airport Ramp || ViralHog

Re: Balade d'une valise sur le tarmac d'un aéroport

Je suis accro Inscrit: 04/04/2018 16:45 Post(s): 1108 Karma: 1100 Bravo au cameraman qui réussit à manquer le moment de l'impact de la valise et du véhicule...

