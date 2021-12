[FAIL] Barre de traction + Vélo + Chien

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 72125 Karma: 34654

Barre de traction Fail





Woman Falls And Breaks Chair While Attempting To Perform Tricks With Pull-up Bars - 1205803



Vélo Fail





Brother Testing Toddler Bike Flies Over Handlebars || ViralHog



Chien Fail





Husky Drags Daughter Off Porch || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 14:34:02