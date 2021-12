Un canard attrape un bout de pain en plein vol

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2017 14:20 Post(s): 2216 Karma: 1286

alfosynchro pour la faire durer plus longtemps et laisser penser qu'il ya plus a voir qu'un canard qui attrape un bout de pain pour la faire durer plus longtemps et laisser penser qu'il ya plus a voir qu'un canard qui attrape un bout de pain

Contribution le : Aujourd'hui 16:17:31