Décoration de Noël d'un homme accroché à une gouttière

Décoration de Noël d'un homme accroché à une gouttière

Falling Off Room Christmas Light Prank! | Funny Christmas Decoration Prank Gone Wrong





Falling Off Room Christmas Light Prank! | Funny Christmas Decoration Prank Gone Wrong

Contribution le : Aujourd'hui 14:49:15

Re: Décoration de Noël d'un homme accroché à une gouttière

Je masterise ! Inscrit: 22/08/2005 22:44 Post(s): 4531 Karma: 355 Ha ha ha le stress mais j’avais vu similaire mais avec un costume de père noël

Contribution le : Aujourd'hui 14:58:38