Koreus Un homme sur un passage pour piétons évite de peu un bus 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 72124 Karma: 34654 Un homme sur un passage pour piétons évite de peu un bus à Voronej en Russie





Crossing Pedestrian Barely Missed by Bus || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 15:09:53