[FAIL] Glissade + Faceplant

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 72135 Karma: 34666 Elle chute mais elle sauve les fleurs





Woman Saves Flowers on Slippery Walkway || ViralHog



Faceplant





Front Yard Faceplant || ViralHog

Citation : "Elle chute mais elle sauve les fleurs"



C'est un réflexe maternelle, en d'autres circonstances, c'eut pu être un bébé...

