Koreus Un pickup perd sa cargaison + Un chien se tape 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 72135 Karma: 34666 Un pickup perd sa cargaison sur la route





Moving Pickup Truck Drops Furniture on Road - 1259030



Un chien se donne un coup de pied





Foot Tickle Leads to Face Kick || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 18:39:00

alfosynchro Re: Un pickup perd sa cargaison + Un chien se tape 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9787 Karma: 4355 @Koreus citation : "Un chien se donne un coup de pied"

Il me semble qu'il y a deux chien et celui de droite donne un coup de patte arrière dans la tête du chien de gauche.

Contribution le : Aujourd'hui 19:24:11