Eskimo Callboy - PUMP IT (OFFICIAL VIDEO)





Métal et aérobic sont des mots qui vont si bien ensemble

Eskimo Callboy, un groupe allemand d'electronicore, vient de sortir un clip complètement déjanté et hystérique pour son nouvel hymne à l'aérobic : "Pump It".

Contribution le : Aujourd'hui 11:22:31