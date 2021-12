Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Une autruche attaque un homme

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45039 Karma: 22373 Une autruche attaque un homme au bord d'un étang à Yancheng, en Chine.





ostrich attack the man

Contribution le : Aujourd'hui 16:43:56

Olyer Re: Une autruche attaque un homme

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 1895 Karma: 2101 Et bah j'aimerais pas que ça m'arrive

Contribution le : Aujourd'hui 17:04:44