Streaming PS5

Salut !



Mon premier pas dans ce forum.



J'ai une PS5 et joueur de Apex. Je souhaite(rais) me monter une chaine de streaming. Seulement je ne comprend pas trop comment faire et quoi ne pas faire.

J'ai un peu cherché sur les zinternet et j'ai rien trouvé qui répondait à ma totale méconnaissance du sujet.

Des âmes charitables ici pour m'aiguiller dans ce projet ?



Merci

Contribution le : Aujourd'hui 16:48:33