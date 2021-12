Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Différence de techniques homme vs femme 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1281 Karma: 2666 Deux techniques différentes pour empiler des boîtes à pizza.

Une est efficace, l'autre est amusante.



Vous navigateur est trop vieux





Autre technique amusante : Ouvrir une bouteille de vin avec une torche

Technique masculine...



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 19:29:02

gazeleau Re: Différence de techniques homme vs femme 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5062 Karma: 4116 2/ celui qui filmait devrait avoir sauvé son oeil, celui derrière l'objectif.

Contribution le : Aujourd'hui 19:38:40