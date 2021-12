Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Une cérémonie de remise de diplômes un peu fumeuse 3 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13401 Karma: 8275





Graduación Cibertec 2021 - final inesperado







… of the wooooorld Au Pérou, l’école Cibertec a organisé sa traditionnelle cérémonie de remise des diplômes pour récompenser les étudiants promus de l’année. Mais elle y a peut-être été un peu fort sur les effets de scène…Graduación Cibertec 2021 - final inesperado… of the wooooorld

Contribution le : Aujourd'hui 22:05:43