Options du sujet Imprimer le sujet

Surzurois Un chat ne supporte pas son harnais 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 4590 Karma: 4189



Vous navigateur est trop vieux Un chat porte sans doute pour la première fois un harnais, et il ne semble pas bien le supporter

Contribution le : Aujourd'hui 14:16:16

Acherontia Re: Un chat ne supporte pas son harnais 0 #2

Je m'installe Inscrit: 29/01/2020 11:28 Post(s): 159 Karma: 130

@Surzurois a écrit:

Un chat porte sans doute pour la première fois un harnais, et il ne semble pas bien le supporter



Vous navigateur est trop vieux

Normal... Toutes ses vibrisses situées sous son harnais lui indiquent qu'il touche des obstacles. Du coup, il essais de les éviter... (^_^') Citation :Normal... Toutes ses vibrisses situées sous son harnais lui indiquent qu'il touche des obstacles. Du coup, il essais de les éviter... (^_^')

Contribution le : Aujourd'hui 14:31:04