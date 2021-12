Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Un train a déraillé à la sortie d'un tunnel 2 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1284 Karma: 2675 Asturias, Espagne

Un train a déraillé à la sortie d'un tunnel.

Les premières tentatives de dégagement de la voie avec ... un simple câble...



Contribution le : Aujourd'hui 16:30:50

Variel Re: Un train a déraillé à la sortie d'un tunnel 0 #2

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 14854 Karma: 5328 Pour les premiers essais, ils auraient venir voir par ici, on a quelque échantillons de remorquage douteux.

Contribution le : Aujourd'hui 17:20:22