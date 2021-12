Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Un danois boit bizarrement 1 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 16294 Karma: 14888

Great Dane is Sloppy Drinker || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 19:39:16

giceb22948 Re: Un danois boit bizarrement 0 #2

Je viens d'arriver Inscrit: 08/11 19:54:32 Post(s): 5 un dogue allemand en fait

Contribution le : Aujourd'hui 20:18:56

Bouroski Re: Un danois boit bizarrement 0 #3

Je suis accro Inscrit: 23/10/2016 22:08 Post(s): 1992 Karma: 1382 Y'a quoi de bizarre ?

Contribution le : Aujourd'hui 20:37:51

alfosynchro Re: Un danois boit bizarrement 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9797 Karma: 4358 @Bouroski

Un chien ça ne boit pas comme ça normalement.

Contribution le : Aujourd'hui 21:01:39