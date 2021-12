Les Simpson défilent pour Balenciaga

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13404 Karma: 8288

Vous en avez sans doute entendu parler, lors de la Fashion Week à Paris en octobre dernier la maison de couture Balenciaga a remplacé son traditionnel défilé par la diffusion d’un épisode des Simpson de 10 minutes, spécialement conçu pour l’événement.



Je n’avais pas encore vu l’épisode et viens seulement de le découvrir ce soir. Comme il est en accès libre sur YouTube, qu’il n’a pas encore été posté sur le forum, et que j’adore l’idée, je partage !





The Simpsons | Balenciaga

Contribution le : Aujourd'hui 23:55:03