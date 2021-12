Extrait gameplay - The Matrix Awakens

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 1920 Karma: 2112





Révélé il y a quelques jours, The Matrix Awakens : Une expérience Unreal Engine 5 est désormais disponible gratuitement sur PS5 et Xbox Series. Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss sont venus faire la promotion de ce titre atypique venant lui-même faire la promotion du prochain film Matrix Resurrections. Le long-métrage est en effet prévu pour le 22 décembre prochain.



D’après les premiers retours, il semblerait que nous soyons face à des séquences de gameplay scriptées qui sont surtout là pour nous montrer ce que l’Unreal Engine 5 a dans le ventre. Il s’agit d’une belle opportunité pour Epic Games de mettre son moteur en avant à travers un produit culturel très populaire.



Un peu plus d'images

Afficher le spoil Désolé les modos d'avoir créer ce sujet dans la CdL mais peu de personnes consultent la section "Jeux Vidéos" du forum Révélé il y a quelques jours, The Matrix Awakens : Une expérience Unreal Engine 5 est désormais disponible gratuitement sur PS5 et Xbox Series. Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss sont venus faire la promotion de ce titre atypique venant lui-même faire la promotion du prochain film Matrix Resurrections. Le long-métrage est en effet prévu pour le 22 décembre prochain.D’après les premiers retours, il semblerait que nous soyons face à des séquences de gameplay scriptées qui sont surtout là pour nous montrer ce que l’Unreal Engine 5 a dans le ventre. Il s’agit d’une belle opportunité pour Epic Games de mettre son moteur en avant à travers un produit culturel très populaire.Un peu plus d'images ici

Contribution le : Aujourd'hui 10:32:36