LeFreund Un chat avec une aiguille à coudre dans la gorge

Un chat avec une aiguille à coudre dans la gorge :

Contribution le : Aujourd'hui 11:04:18

CrazyCow Re: Un chat avec une aiguille à tricoter dans la gorge

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 16132 Karma: 22427

Fin de la vidéo : Bon en fait c’est peut-être allé jusqu’au cerveau Milieu de la vidéo : Ça aurait bien pu aller jusqu’au cerveau !Fin de la vidéo : Bon en fait c’est peut-être allé jusqu’au cerveau

Contribution le : Aujourd'hui 11:10:26

Mitri Re: Un chat avec une aiguille à tricoter dans la gorge

C'est une aiguille à coudre, si c'était une aiguille à tricoter le chat serait pas dans le même état

Contribution le : Aujourd'hui 11:25:01