Options du sujet Imprimer le sujet

Turbigo Pet foireux dans la piscine 1 #1

Je suis accro Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 1982 Karma: 1370

Pet foireux dans la piscine



Pas mon style habituel mais rien à faire, ça m'a fait sourire Pet foireux dans la piscinePas mon style habituel mais rien à faire, ça m'a fait sourire

Contribution le : Aujourd'hui 13:00:12

Wamou Re: Pet foireux dans la piscine 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 20/07/2011 15:33 Post(s): 2511 Karma: 1201 Ou pas...



J'ai tellement le sentiment d'une mise en scène.

Contribution le : Aujourd'hui 13:07:01