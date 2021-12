Options du sujet Imprimer le sujet

Un joueur aide l'arbitre à mettre un carton jaune à un autre joueur

Dans le championnat de football colombien, l'arbitre a laissé tomber son carton jaune au moment de sanctionner un joueur de l'Alianza Petrolera. Marlon Torres, joueur de l'América Cali, va alors se faire un plaisir de le ramasser pour adresser lui même le carton à son adversaire.

