Le_Relou quand une personne accuse une autre d'avoir volé son smartphone 1 #1

Je suis accro Inscrit: 14/04 01:34:30 Post(s): 505 Karma: 227 quand une personne accuse une autre d'avoir volé son smartphone









mais qu'en faite il se situe dans son propre sac à main



( et que la personne qui est accusée est un afro-américain .... )

Contribution le : Aujourd'hui 17:43:24