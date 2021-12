Options du sujet Imprimer le sujet

Adr1enb Les ravages d'une tornade aux USA 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 19/04/2008 16:29 Post(s): 8539 Karma: 2117

12-11-2021 Mayfield, Ky Catastrophic Tornado damage- First light drone



La nuit dernière, à Mayfield (Kentucky)

Contribution le : Aujourd'hui 18:57:34