Une nouvelle matière écolo pour remplacer le PVC de vos tuyaux sanitaires !

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 13445 Karma: 4147

En fait la vidéo illustre la porosité du bois dans le sens de ses fibres (ce que l'on appelle le bois de bout). C'est ce phénomène qui explique que des portes peuvent ne plus fermer, ou que des fissures apparaissent : en fonction du taux d'hydrométrie du bois, celui-ci "travaille", il s'expanse ou se rétracte perpendiculairement aux fibres (c'est beaucoup moins sensible dans l'axe des fibres).

Et ceci est particulièrement spectaculaire avec le chêne rouge d'Amérique.





Contribution le : Aujourd'hui 00:54:45